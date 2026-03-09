「お〜い、菅野先輩がおごってくれるよ〜。遠慮せんとたくさん頼みなよ」

身長190cmを超える大男の声を合図に、大阪にある焼き肉店「明月館 上本町本店」に集まった猛者たちは、次々とオーダーしていった。

3月1日、WBC連覇に向けて開かれた侍ジャパン決起集会のひとコマ。冒頭のナインに呼びかけた声の主は、2月26日に侍ジャパンに合流した大谷翔平だった。

「大谷は遅れて合流しただけに、積極的に溶け込もうとしているようでした。メンバー30人中13人が初めての代表入りで大谷とチームメイトになったわけですからね。この日は「おごってくれる」と先輩を立てて、“後輩力” で距離を縮めたかったのでしょう。

面識のない選手たちは、『あの大谷さんとプレーできる』と舞い上がってしまうから、本番でそうした距離ができないよう、あえて大谷自身が “後輩” としての役回りに徹していたのではないでしょうか。

決起集会には選手、サポートメンバーを含め30人以上が集まったようです。お会計は約157万円で、支払ったのは菅野智之投手。チーム最年長なので、全額を一人で払ったということでした」（侍ジャパン関係者）

じつは、WBC前に決起集会がおこなわれたのは今回で2回め。初会合は、大谷がまだ合流していない2月23日、宮崎でのことだった。

「このときは、ダルビッシュ有が参加しています。ダルビッシュにとっては、宮崎最後の夜ということもあり、大いに盛り上がったようです」（スポーツ紙記者）

会が開かれたのは「炙り屋 牛蔵」。

「店側は30人で来店すると聞いて、2倍の60人前の肉を用意したそうですが、それでも足りなかったそうです。結局、ハラミ300枚、ロース、カルビ100枚ずつ、分厚いタン元を100枚以上は平らげたと思います。この日は横浜DeNAの牧秀悟が、ムードメーカーで盛り上げていました。閉店時間の23時ごろまで宴は続きましたね」（同）

会計を誰がおこなったかは不明だが、ここでも “年長者” が活躍する。

「菊池雄星が高級ワインを10数本購入しており、みんなに振る舞っていました。オーパス・ワンやハーラン・エステートなど、どれも高級ワインでしたね」（同）

大谷の高校の “先輩” も、さすが太っ腹。一方で、MLB選手が多く参加する今大会だが、大谷の “VIP待遇” はやはり別格だ。「明月館」に居合わせたファンが語る。

「選手が来るとの噂が広がり、店の前は多くの人だかりができていました。しばらくして、次々と選手が入店していきましたが、大谷選手だけは外国人のボディガードのような人に守られながら入っていきました。それは帰るときも同じでした。

ただ、大谷選手のほうが背丈も横幅もあるので、どちらがボディガードかわからないくらいでした（笑）」

名古屋から大阪に移動する際にも、大谷を4人のボディガードが囲むなどピリピリムードが漂っていたという。大阪の決起集会では “後輩” 役に徹していたようだが、いざ試合となると、途端に主役に転じてしまうのは仕方ないことか……。