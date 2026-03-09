令和の鉄道業界に広がる有料着席サービス。数百円の追加料金を支払っても「確実に座りたい」と考えるのが、昨今の通勤事情だ。コロナ禍をきっかけにしたリモートワーク普及で、今や完全な死語かと思われた「痛勤」のフレーズは、ゾンビ（？）のように生き残っていた。JRグループ各社は「通勤ライナー」や「Ａシート」、「Ｑシート」などのネーミングで有料着席サービスを設定するが、「SUWALOCA（すわろか）」の統一ブランドを立ち