ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート種目の解説で注目を集めた元フィギュアスケート選手でタレントの高橋成美が、8日放送のABEMA『チャンスの時間』（後11：00）に出演。千鳥・大悟を前に大号泣した。【番組カット】高橋成美に金言を語る大悟この日は、喫煙所でゲストに相談を持ちかけられた大悟が、どんなアドバイスをして、その間に何本のタバコを吸うのかを検証する「大悟の人間性検証ドッキリ！」の最新作を放送。