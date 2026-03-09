先週（3月2日週）のS&P500は2％下落、NYSE FANG+指数は＋3.79％上昇 先週（3月2日週）のS&P500は途中でリバウンドする場面もありましたが、週間では最終的に2%下落し、ナスダック100も1.27%の下落で終えました。一方、これまで売られてきたS&P500ソフトウエアセクターは先週＋6.28％上昇、同じくこのところ不調だったNYSE FANG+指数も＋3.79％上昇しました。 地政学的な緊張が高まり原油が急騰している中で、