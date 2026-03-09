飼い主さんお手製のセーターを贈られた柴犬の、なんとも言えない表情、いわゆる「ムキ顔」がX上で多くの人の心を温めている。 【写真】笑顔はホントにかわいいですね 今回話題になったのはココちゃん（@shiba_coco10diy）。普段はほとんど怒ることもなく、散歩中に出会う人全員にお尻をスリスりし、足の上に座ってしまうほど人懐っこい性格だそう。 毎朝、近所の山に登って朝日を見るのが日課だが、実は寒がり。冬