吉田の値千金の逆転アーチでオーストラリアを破った日本。その勝利は韓国にとって“吉報”となった(C)Getty Images3月8日、野球日本代表「侍ジャパン」は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組のオーストラリア戦に4-3で辛勝。開幕3連勝での1位通過で、マイアミでの準々決勝ラウンド進出を決めた。【動画】頼りになり過ぎる侍の4番！吉田正尚の逆転2ランを見る6回まで3安打に封じられ、その6回に若月健矢