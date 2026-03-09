異例の「ありがとう日本」　侍ジャパンの豪州撃破で“命拾い”した韓国　母国メディアが伝えた宿敵への感謝「起死回生だ。日本のおかげ」【WBC】

吉田の値千金の逆転アーチでオーストラリアを破った日本。その勝利は韓国にとって“吉報”となった(C)Getty Images

3月8日、野球日本代表「侍ジャパン」は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組のオーストラリア戦に4-3で辛勝。開幕3連勝での1位通過で、マイアミでの準々決勝ラウンド進出を決めた。

【動画】頼りになり過ぎる侍の4番！吉田正尚の逆転2ランを見る

6回まで3安打に封じられ、その6回に若月健矢の悪送球から先制点を献上する苦しい展開となった侍ジャパン。それでも0-1で迎えた7回二死一塁から吉田正尚が右翼席へ値千金の逆転2ランをマーク。土壇場で地力を発揮し、オーストラリアとの無敗対決を制した。

この勝利に沸き立ったのは、列島だけではなかった。9日にオーストラリアとの直接対決を控える隣国・韓国でも“吉報”として捉えられた。

開幕戦でチェコに11-4で大勝した韓国だったが、7日に行われた日韓戦で敗れると、8日の台湾戦でも苦闘。タイブレークとなった延長10回に勝ち越されて4-5と敗れ、3大会ぶりの1次ラウンド突破に黄色信号が灯る土俵際に立たされていた。