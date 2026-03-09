1次ラウンド・プールC日本―豪州戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCの日本代表「侍ジャパン」が豪州と対戦。試合前、平成の怪物と謳われた松坂大輔氏が始球式に登板したが、その直前に目撃された女性に注目が集まった。天覧試合として行われたこの試合。かつてWBCで世界一に輝いた松坂氏は現役時代を彷彿とさせるフォームで投げ込み、球場の歓声を浴びた。一方で、視聴者