北欧・ノルウェーのオスロにあるアメリカ大使館で、爆発がありました。けが人はいませんでしたが、警察はテロの可能性もあるとみて捜査しています。現地時間の8日午前1時ごろ、ノルウェーの首都・オスロにあるアメリカ大使館で爆発があったと警察に通報がありました。大使館の入り口付近の一部が損傷していて、警察によりますと、けが人はいませんでした。地元メディアによりますと、事件を受けて、ハンセン法務・公共安全相は「容