【モデルプレス＝2026/03/08】AAAの宇野実彩子・與真司郎・末吉秀太が3月8日、 LINE CUBE SHIBUYAにて結成20周年を記念したファンミーティング「AAA 20th Anniversary - Always, All Around -」を開催。與がゲイであることをメンバーにカミングアウトした当時のエピソードを振り返った。【写真】ファン待望 AAAメンバー集結ショット◆與真司郎、ゲイ公表時のメンバーの反応明かす今回の会場・LINE CUBE SHIBUYAは、2023年7月26日に