AAA與真司郎、宇野実彩子＆末吉秀太への“カミングアウト”振り返る 思い出の地で当時の葛藤も告白「名前を傷つけてしまうとずっと思っていた」
【モデルプレス＝2026/03/08】AAAの宇野実彩子・與真司郎・末吉秀太が3月8日、 LINE CUBE SHIBUYAにて結成20周年を記念したファンミーティング「AAA 20th Anniversary - Always, All Around -」を開催。與がゲイであることをメンバーにカミングアウトした当時のエピソードを振り返った。
今回の会場・LINE CUBE SHIBUYAは、2023年7月26日に與が「與真司郎announcement」を開催し、自身のセクシュアリティについて打ち明けたメンバーやファンにとっても思い出深い場所。質問コーナーでは、與のカミングアウトを聞いた際の心境をファンから聞かれる場面が。当時、メンバーが会場で見守り涙を流す姿も話題を集めたが、末吉は「3階のほうかな、あの辺りでうぇーんって（笑）」と当時座っていた席を指差しつつ懐かしんでいた。
そして、末吉は「俺はちなみに言うと、電話でお話をいただいた」と振り返りつつ「俺、まじでびっくりしなさすぎて…『うん。で？』って言った」と回顧。與は「スタッフとかメンバーとか含めて、唯一秀太だけ『なんとなくわかってた』って」と話し、末吉は「だって何も変わらないやん」と当時の心境を語った。
宇野は「真司郎の家でご飯食べてて、グリーンカレーを食べてたの。食べながらのカミングアウト」と告白。続けて「話があるって連絡もらって来てるんだけど、そういう時って本題に行くのが難しいよね」と語り、與も「緊張したもん！」と回想。そして、宇野は「美味しいなこれ〜って食べている時に（言われた）」とし、当時はとても驚いたそうで、リアクションを再現。「そんな状況が今まで生きてきた中でないから、言葉が何もなくてもう1回食べた！」とお茶目に語っていた。
與は「AAAの名前を傷つけてしまうとずっと思っていた」と当時の心境を語りつつ、ファンやメンバーの温かい声を受け「変わらず応援してくれて嬉しい」と感謝。一方末吉は、宇野は対面に報告し、自身はなぜ電話での報告だったか質問。與は「やっぱり、女子だと話しやすい」と言うと、末吉は「俺もその心持ち合わせてる！」と返答。すると、與は「今は反省してる！」と振り返っていた。
2005年にデビューを果たし、2025年9月14日には結成20周年を迎えたAAA。グループは2021年、グループ初となる6大ドームツアーを終えたタイミングで本格的な活動休止に入っていたが、このたび、宇野・與・末吉による20周年を記念したファンミーティングの開催が実現。2月22日の愛知公演を皮切りに、3月1日に兵庫公演を開催し、東京・LINE CUBE SHIBUYAにて最終日を迎えた。そして、同公演では4月29に東京・TACHIKAWA STAGE GARDENにて、追加公演が開催されることも明らかとなった。（modelpress編集部）
