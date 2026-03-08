WBCの日韓戦のパブリックビューイングが霧島市で行われ、勝利の喜びを分かち合いました。7日夜に行われたWBC日本 対 韓国の一戦。霧島市のA‐Zはやとではパブリックビューイングが行われ、抽選で選ばれた130人が戦況を見つめました。初回に3点を失うなど苦戦を強いられた日本でしたが、鈴木 誠也選手や大谷 翔平選手、吉田 正尚選手のホームランなどで8対6で勝利しました。(来場者)「鈴木誠也選手が2本ホ&