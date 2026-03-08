去年１１月に起きた大分市佐賀関の大規模火災で、避難所で支援を行った医療団体など４団体が大分市で活動報告を行い、課題や対応策を共有しました。 佐賀関大規模火災の支援をテーマにした研修会が大分市で開かれ、県内の医療従事者などおよそ80人が参加しました。研修会では、避難所で支援にあたった作業療法士や薬剤師など4つの団体が活動を振り返り、支援が必要な人の把握に時間を要したことなどから、他の団体との連携