︎パンドラ症候群とは 1980年代、猫の膀胱炎は、尿がアルカリ性に傾く事でマグネシウム過多になり、ストラバイト結石ができることが全ての原因と考えられていました。 しかし、研究が進むにつれ結石が無い猫でも膀胱炎の症状が見られる事、尿を酸性に傾けるフードに変えても症状が改善しない猫がいる事、生活環境を変えただけで症状が改善する猫がいる事が分かってきました。 そこで獣医師のTony Buffington