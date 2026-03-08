倉敷美観地区一帯を色とりどりの「あかり」で照らすライトアップイベントが7日始まりました。水面に映る和傘のあたたかなあかり。2026年で19回目となる倉敷春宵あかりです。 美観地区を流れる倉敷川では色鮮やかな和傘約110本が並び川面をやさしく照らします。 また、川沿いの町家の窓には影絵が投影され美観地区内にある広場にはデニム色の和傘のあかりが灯り幻想的な空間が広がっています。 このほか、雛菓子をモチ