この記事のポイント仮設建築「極地ハウス LIFT」が2026年3月1日に発表されましたドームふじ基地での活動経験を持つ開発者の知見を企画・設計に反映しています平均気温マイナス50度以下の極寒環境で得た知見を断熱設計に活用しています今後はLIFTに加え、TENT・ZERO・FIELDのシリーズ展開を予定しています明和土木興業が2026年3月1日、吊り上げ対応構造を採用した仮設建築「極地ハウス LIFT」を発表しました！短時間で設置しやすい