映画『ゴースト／ニューヨークの幻』などで知られ、25年には『サブスタンス』でゴールデングローブ賞主演女優賞を受賞した俳優のデミ・ムーアさん（63）が2026年2月28日、自身のインスタグラムを更新。全身レザーの黒いタイトスーツ姿を披露した。愛犬をだっこしてこの日のデミ・ムーアさんは、グッチのランウェイショーに参加したことを報告し、オールブラックのレザースーツ姿や愛犬との2ショットを投稿。インスタグラムに投稿さ