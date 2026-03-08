まるで"海の壁"をつくるかのように、2000隻もの中国民間漁船が東シナ海に現れた。年末年始に2度も起きたこの事態を、「週刊プレイボーイ」本誌では台湾有事を想定した運用実験ではないかと分析した。そして今、アメリカは全戦力の半分をペルシャ湾に投入し、イラン攻撃を開始した。中国がこのタイミングをチャンスとみて、今日にでも台湾侵攻を開始するかもしれない。すでに、中国民間漁船2000隻による海の壁の演習は済ましている