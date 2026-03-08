Ãæ¹ñÌ±´ÖµùÁ¥2000ÀÉ¤¬³¤¶®Éõº¿¡ª¡¡ÂæÏÑÍ»ö¤Ç¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¡íÄÅÇÈºîÀï¡í¤ÎÁÀ¤¤¤È¤Ï¡©
¤Þ¤ë¤Ç"³¤¤ÎÊÉ"¤ò¤Ä¤¯¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢2000ÀÉ¤â¤ÎÃæ¹ñÌ±´ÖµùÁ¥¤¬Åì¥·¥Ê³¤¤Ë¸½¤ì¤¿¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë2ÅÙ¤âµ¯¤¤¿¤³¤Î»öÂÖ¤ò¡¢¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×ËÜ»ï¤Ç¤ÏÂæÏÑÍ»ö¤òÁÛÄê¤·¤¿±¿ÍÑ¼Â¸³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÁ´ÀïÎÏ¤ÎÈ¾Ê¬¤ò¥Ú¥ë¥·¥ãÏÑ¤ËÅêÆþ¤·¡¢¥¤¥é¥ó¹¶·â¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤ß¤Æ¡¢º£Æü¤Ë¤Ç¤âÂæÏÑ¿¯¹¶¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢Ãæ¹ñÌ±´ÖµùÁ¥2000ÀÉ¤Ë¤è¤ë³¤¤ÎÊÉ¤Î±é½¬¤ÏºÑ¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÉýÄ¹¤ÏºÇ¶¹Éô¤ÇÌó130Ò¡¢Ê¿¶Ñ¤ÇÌó180Ò¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢º£²ó³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÉÛ¿Ø¤Ç¤ÏÆîËÌÌó470kmµ¬ÌÏ¤ÇÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤¬¿¯¹¶¤¹¤ëºÝ¤ËÃæ¹ñ³¤·³¤ò¼é¤ë"³¤¾å¤Î½â"¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÊÌ¤Î»È¤¤Êý¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÉõº¿¤µ¤ì¤¿³¤¶®¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡©¡¡·³»ö¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤¿¡£
¡Ö2000ÀÉ¤ÎµùÁ¥¤ÎÇ¤Ì³¤ÏÊÉ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¸µÊÆÎ¦·³¾ðÊó¾¹»¤ÎÈÓ¼ÆÃÒÎ¼»á¤À¡£
¡ÖÃæ¹ñ·³¤ÏÌ±´Ö¤Î¥«¡¼¥Õ¥§¥ê¡¼¤ä²ßÊªÁ¥¤òÁíÆ°°÷¤·¤Æ¡¢ÄÅÇÈ¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í³¤Àï½Ñ¤Ç°ìµ¤¤Ë¾åÎ¦¤ò¿Þ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÈÓ¼Æ»á¡Ë
Ì±´ÖµùÁ¥¤ò»È¤Ã¤¿Éõº¿³¤°è¤Ç¡¢·³Ì±¤òº®ºß¤·¤¿¾åÎ¦ºîÀï¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î"ÄÅÇÈºîÀï"¤ÏÄÅÇÈ¤Î¤è¤¦¤Ë²¡¤·´ó¤»¤ë¤Þ¤Ç"¥Ù¥¿Æä"¤Î³¤ÌÌ¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡£
¡Ö¤³¤ÎºîÀï¤Ç»È¤ï¤ì¤ëÁ¥¤ÏÁ´¤ÆÌ±´ÖÁ¥¡£È¯Æ°Á°¤Þ¤Ç¤ÏÌ±´ÖÁ¥¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·³Ââ¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¹¶·â¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÈÓ¼Æ»á¡Ë
¤³¤ÎÄÅÇÈºîÀï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡ÖÃæ¹ñ·³¤¬¿¯¹¶¤ò³«»Ï¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÆîËÌÎ¾´ß¤Ë2000ÀÉ¤ÎµùÁ¥¤¬ÊÉ¤òºî¤ê¡¢Á°¤Ë¼¨¤·¤¿¿Þ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë»°ËÜ¤ÎÌð°õ¤Î¤¢¤ëÊý¸þ¤ËÂè»°¤ÎÊÉ¤¬µ¡Æ°Åª¤ËÆ°¤¤¤Æ¡¢ÀÜ¶á¤¹¤ëÊÆ³¤·³´ÏÂâ¤¬ÂæÏÑÅì´ß¤«¤éÀÜ¶á¤ò»î¤ß¤Æ¤âÅÀÀþ¤Î¤è¤¦¤ËÉÛ¿Ø¤·¡¢¼ÙËâ¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÈÓ¼Æ»á¡Ë
¤½¤ÎÃæ¹ñÌ±´ÖÁ¥¤ÎÊÉ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÆ³¤·³¤¬¼ê¤³¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Ãæ¹ñÌ±´ÖÁ¥¤ÏÁ´Â®ÎÏ¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ó¡¼¥Á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂæÏÑ·³¤¬Í×·Ù²ü³¤ÉÍÃÏ¶è¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÍÈÎ¦ÉÔ²ÄÇ½¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÂæÏÑÀ¾´ß¤À¡£¤½¤³¤Ë»¦Åþ¤·¡¢´ñ½±¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡Ö¸í¤Ã¤ÆÌ±´ÖÁ¥¤ò·âÄÀ¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÈóÆñ¤ÎÍò¤Ë¤¢¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÈÓ¼Æ»á¡Ë¡ÚºîÀïÈ¯Æ°¡ª¡Û
ÂæÏÑ¾åÎ¦¤òÌÜ»Ø¤¹Âè°ìÇÈ¤Ç¤Ï¡¢Ì±´ÖÁ¥¤Ë¥Ç¥Ã¥¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿²ßÊªÁ¥¤¬Ä¾ÀÜ¥Ó¡¼¥Á¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤½¤ÎÁ¥¤ÏÁ´Ä¹90m¡£¤³¤ÎÀõ¤¤µÊ¿åÀþ¤È¥ª¡¼¥×¥ó¥Ç¥Ã¥Àß·×¤ÎÌ±´Ö²ßÊªÁ¥¤Ç³¤ÉÍ¤Ë¾è¤ê¾å¤²¡¢¥Ï¥Ã¥Á¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ç¼ÖÎ¾¤ÎÍÈÎ¦¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì±´ÖÁ¥¤Î¤¦¤Á²¿ÀÉ¤«¤Ï¡¢Ìµ»ö¥Ó¡¼¥Á¤ËÃ©¤êÃå¤¯¡£ÍÈÎ¦´Ï¤È²½¤·¤¿Ì±´Ö²ßÊªÁ¥¤«¤é¤Ï¡¢Á¥¼ó¥é¥ó¥×¤ÎÈâ¤ò³«¤¡¢Ãæ¤«¤éÁõ¹Ã¼ÖÎ¾¤¬¼¡¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¾åÎ¦¡£½Åµ¡´Ø½Æ¡¢Ç÷·âË¤¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¤«¤é¤Ï¼¡¡¹¤ÈÎ¦¾å¥É¥í¡¼¥ó¤¬ÇÓ½Ð¡£¸¤·¿¥É¥í¡¼¥ó¤ÏÁö¤ê¡¢¥¥ã¥¿¥Ô¥é·¿Ìµ¿ÍÀïÆ®¼Ö¤¬ÆâÎ¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢µòÅÀ¤ò¹¤²¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²¹ç¤Ë¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÌ±´Ö¥³¥ó¥Æ¥ÊÁ¥¤Î¾åÉô¤«¤é¤Ï¡¢Ìµ¿ô¤Î¼«Çú¥É¥í¡¼¥ó¤¬¼Í½Ð¡£³¤ÉÍ¤Î±ü¤ËÀø¤àÂæÏÑ·³¿ØÃÏ¤ÎÊ¼°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Çú¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£¤â¤·¡¢¾å¶õ¤ËÂæÏÑ¶õ·³ÀïÆ®µ¡¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ±¥³¥ó¥Æ¥ÊÁ¥¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿S400ÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬²ÔÆ¯¤·¡¢·âÄÆ¤¹¤ë¡£
¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Î¼ÂÀï·Ð¸³¤â¤¢¤ëÈÓ¼ÆÃÒÎ¼»á¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÀï°Æ¤ÎÉð´ï»ÈÍÑ¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤ò¤¹¤ë¡£
¡ÖÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê·³Ââ¤Ë¤·¤«Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤Ê¼´ï¤ò»È¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¹ñºÝË¡¤Ç¤ÏÌ±´Ö¿Í¤Î°·¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·³Ââ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÊÆ·³¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¸ý¼Â¤òÍ¿¤¨¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾åÎ¦¤¹¤ëÌ±Ê¼¤ÏÌ±´Ö¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÛþËÀ¡¢¥Ð¥Ã¥È¡¢ÀÄÎ¶Åá¡¢ÅêÚ³ÍÑ¤ÎÀÐ¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤êÊÆ·³¤¬²ðÆþ¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÃÙ¤é¤»¤Þ¤¹¡£Â¤ê¤Ê¤¤²ÐÎÏ¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¡¢¿Í³¤Àï½Ñ¤Î¿ô¤Ç²¡¤·ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÈÓ¼Æ»á¡Ë
¸½¤ËÃæ¹ñ¤Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Î¹ñ¶Ê¶Áè¤Ë¤ª¤¤¤ÆÛþËÀ¤ÈÀÐ¤ò»È¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÈóÉðÁõ¿Í³¤Àï½Ñ¤ËÂ³¤¡¢Ãæ¹ñ·³¤Ë¤ÏÀÚ¤ê»¥¤¬¤¢¤ë¡£
¤¢¤ë±ÒÀ±¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢³¤ÉÍ¤Ë»·¶¶¤Î¤è¤¦¤ÊÊªÂÎ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÁ¥¤¬¶¶¤ÇÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤Ï¡¢¿··¿»·¶¶ÍÈÎ¦´Ï¤À¡£
Á¥Äì¤«¤é»ÍËÜ¤ÎÂ¤¬½Ð¤Æ¡¢³¤Äì¤ËÁ¥¤ò¸ÇÄê¡£»°ÀÉ¤¬¹çÂÎ¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê³¤ÉÍ¤Ç¤â½Ö»þ¤ËçÙ»·¶¶¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÁ¥¼ó¤«¤é100mÄ¶¤Î¶¶¤¬¥¯¥ì¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¿¤Ó¤Æ¡¢³¤ÉÍ¤ÈÁ¥¤ò·Ò¤°¡£
¤³¤¦¤·¤Æ»·¶¶¤¬´°À®¤¹¤ë¤È¡¢ROROÁ¥¡Ê¼«Æ°¼Ö¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¼«Áö¤·¤Æ¹Á¤«¤é¾è¤ê¹ß¤ê¤¬²ÄÇ½¤ÊÁ¥¡Ë¤äÂç·¿¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ê¤É¤¬¼¡¡¹¤ÈÄäÇñ¡£¼Ö¤òÅÇ¤½Ð¤¹¤ÈÃæ¹ñËÜÅÚ¤ËÌá¤ê¡¢¼¡¤Î¼ÖÎ¾¤ÈÊª»ñ¤òÀÑ¤ß¹þ¤ó¤ÇºÆ¤Ó¼ÖÎ¾¤äÊª»ñ¤ò±¿¤Ó¹þ¤à¤Î¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¾å¶õ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¶õ³¤·³¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬Á´ÎÏ¤Ç¹Ò¶õÏ©¤òºî¤ê¡¢Å¨¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¡£
Ãæ¹ñ·³¤¬¤³¤ÎÁíÎÏÍÈÎ¦Àï¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¡¢´°Á´ÉðÁõ¤ÎÊ¼»Î¤òÂè1ÇÈ¤Ç2Ëü¿Í¡¢10Æü°ÊÆâ¤ËÃæ¹ñÎ¦·³¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ30Ëü¿ÍÍ¢Á÷²ÄÇ½¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ²ÄÇ½¤ÊºîÀï¡×¡ÊÈÓ¼Æ»á¡Ë¤Ê¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢ÂæÏÑ¤ÈÃæ¹ñ¤Î¸½ÃÏ¼èºà¤ò¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È³ÁÃ«Å¯Ìé»á¤Ï¡¢»·¶¶ÍÈÎ¦´Ï¤Î»È¤¤Êý¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë¡£
¡ÖÊÆÎ¦·³¤â¤³¤Î»·¶¶Á¥¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÌÜÅª¤ÎÁõÈ÷¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²£ÉÍ¤Ë¤âÇÛÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤ËÊÆ·³¤¬¤³¤Î»·¶¶Á¥¤ò´Ú¹ñ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¡¢¾åÎ¦¤¹¤ë·±Îý¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¾åÎ¦ÃÏÅÀ¤ÏÌ£Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤µ¤ì¡¢¿ôÆü¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»·¶¶Á¥¤Ï³¤¾Ý¡¦µ¤¾Ý¤ÎÀ©¸Â¤¬Â¿¤¯¡¢¾¯¤Ê¤¤ÎÌ¤Ç¤âÀßÃÖ¤ËÈ¾Æü°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¾åÎ¦Àè¤ÇÅ¨¤Ë¼×ÃÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢Å±¼ý¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Î»È¤¤Êý¤Ï°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î¡¢Å¨¤Î¶¼°Ò¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤ÎÊäµë¡£Á°ÀþÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡Ê³ÁÃ«»á¡Ë
¤¹¤ë¤È¡¢Ì±´ÖÁ¥Áí½Ð¤ÎÈóÉðÁõ¿Í³¤ºîÀï¤Ç³¤ÉÍÃÏ¶è¤¬´°àú¤ËÃæ¹ñ¤Î»ÙÇÛ²¼¤ËÆþ¤ê¡¢°ÂÁ´¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ì¤Ð²ÄÇ½¤«......¡£
¡ÖÂæÏÑ¶õ·³¤âÂæÏÑ³¤·³´ÏÄú¤â¡¢»·¶¶Á¥¤ÎÎÎ³¤¿¯Æþ»þÅÀ¤Ç¹¶·â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÂæÏÑÎ¦·³¤Ï¾åÎ¦ÃÏÅÀ¤Ç¹¶·â½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç³èÆ°¤·¡¢¤½¤ì¤é¤òËÉ¤°¤Û¤É°ÂÁ´¤¬ÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢Ãæ¹ñ¤Î»·¶¶Á¥¤Ï¶¶ÎÂ¼°¤Ê¤Î¤Çµ¤¾Ý¡¦³¤¾Ý¾ò·ï¤ÏÊÆ·³¤è¤êÍÍø¤Ç¡¢ÀßÃÖ´°Î»¤«¤é¼ÖÎ¾ÍÈÎ¦¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤âçÙ¼°¤ÎÊÆ·³¤è¤êÃ»¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»·¶¶Á¥¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¼ÖÎ¾¤òÅëºÜ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÆÎ¦·³¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÀè¿ÊÅª¤Ê¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡×¡Ê³ÁÃ«»á¡Ë
¤³¤ÎÄÅÇÈºîÀï¤ËÊÆ¶õ·³³¤·³¡¢³¤Ê¼Ââ¡¢Î¦·³¤ÏÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ò¶õÇ½ÎÏ¤À¤±¤ÇÄÅÇÈºîÀï¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤â¤·¤Ê¤¤¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹Á¤«¤é½Ð¹Ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¹¶·â¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÃæ¹ñÎÎÅÚÆâ¤Î¹¶·â¤â¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê³ÁÃ«»á¡Ë
¤¹¤ë¤È¡¢ÊÆ·³¤Ï¤É¤³¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£ÈÓ¼Æ»á¤¬Åú¤¨¤ë¡£
¡ÖÊÆ·³¤Ï¥Þ¥é¥Ã¥«¡¢¥í¥ó¥Ü¥¯¡¢¥¹¥ó¥À¤Î»°³¤¶®¤òÉõº¿¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÊäµë¤òÃÇ¤Á¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Êñ°ÏÉõº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂæÏÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅìÂ¦¤ËÄÌ¹Ô²ÄÇ½¤Ê³¤Ï©¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¶õÄòÅê²¼¤·¤ÆÊäµë¤·¤Þ¤¹¡£Î¾¹ñ¤È¤âÍ»öÁ°¤«¤éÈ÷Ãß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¸ý¤Î¾¯¤Ê¤¤ÂæÏÑ¤ÏÃæ¹ñ¤è¤êÄ¹¤¯»ý¤Á´®¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÊäµëÀþ¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤éÃæ¹ñ¤ÏÉâ¤ÂÎ©¤Ä¡£ÊÆ·³¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥ß¥¹¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤Ë¶õ¤È³¤¤«¤é¥¸¥ï¥¸¥ï¤È¤¤¤ä¤é¤·¤¤¹¶¤áÊý¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÈÓ¼Æ»á¡Ë
¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂæÏÑ¤ÎÀÐÌýÈ÷ÃßÎÌ¤Ï146ÆüÊ¬¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤ËÆüËÜ¤Ï200ÆüÊ¬¡Ë¡£ÂæÏÑ¤ò´°àú¤Ë¶þÉþ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·³Ê¼ÎÏ¤Ï100Ëü¿ÍÉ¬Í×¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄÅÇÈºîÀï¤òÊ´ºÕ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÊÆÂæÆü¤ÇËÉ±ÒÂÖÀª¤ò¥·¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¼«±ÒÂâ¤ÏÊÆ·³¤ËÊ¹¤¤¤ÆÌò³äÊ¬Ã´¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Æ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÈÓ¼Æ»á¡Ë
¡Ö¼«±ÒÂâ¤Ï¾ðÊó¼ý½¸¤·¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î¾õ¶·¤òÁÛÄê¤·¤Ä¤Ä¡¢Ë®¿Íµß½Ð¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê³ÁÃ«»á¡Ë
ÄÅÇÈºîÀï¤ÎÁ´ËÆ¤ÏÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤¬¡¢¤³¤ÎºîÀï°Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊÆ³¤·³¡¦³¤Ê¼Ââ¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñËÉ·Ï¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Î³¤·³ÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢ËÌÂ¼½ßÇî»Î¤Ï¸·¤·¤¤¥À¥á½Ð¤·¤ò¤¹¤ë¡£
¡ÖÄÅÇÈºîÀï¤¬Á°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¾åÎ¦¿¯¹¶ºîÀï¤òÃæ¹ñ¤¬ÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸½Âå¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¡¦¥µ¥¤¥Ð¡¼»þÂå¤Ç¤ÏÃæ¹ñ·³¿¯¹¶ÉôÂâ¤¬È¯¿Ê¤¹¤ë°ÊÁ°¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬"Ã»´ü·ãÎõÀïÁè"¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ëÀèÀ©¹¶·âºîÀï¤ÇËë³«¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢³Æ¼ï¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¤ÎÀïÎ¬Í×ÃÏ¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏË°ÏÂÏ¢Â³¹¶·â¤È¡¢¾ðÊó¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂæÏÑ·³¤ÈÂæÏÑÀ¯ÉÜ¤Î»Ø´øÌ¿Îá·ÏÅý¤¬¤Û¤Ü´°Á´¤ËËãáã¤·¡¢ÂæÏÑ·³¤Î·ÑÀïÇ½ÎÏ¤â²õÌÇ¤Ë¶á¤¤ÂçÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢Ãæ¹ñ·³¤ÏÄñ¹³ÀªÎÏÇÓ½ü¤ÈÀêÎÎÅý¼£¤Î¤¿¤á¤ÎÂçÉôÂâ¤òÁ÷¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¾åÎ¦¤ÏÌµ·ì¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç´°¿ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç24»þ´Ö¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾åÎ¦ºîÀï¤Ï¹¶·â³«»Ï¸å2ÆüÌÜ¤«¤éÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÊÆ·³¡¢¼«±ÒÂâ¡¢³¤ÊÝ¤Î´ÏÄúÁ¥Çõ¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ì±´ÖÁ¥¤ÎÊÉ¤¬Âç¤¤¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×¡ÊËÌÂ¼»á¡Ë
ÊÆ¹ñ¤ËÂÇ¤Ä¼ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«......¡£
¡Ö¹ñºÝË¡¤Ï¹ñÆâË¡¤È°ã¤¤¡¢ÀïÁè¤Î¾¡¼Ô¤¬¾¡¼ê¤ËÅÔ¹ç¤è¤¯¤Í¤¸¶Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ëü¤¬°ì¥¢¥á¥ê¥«¤¬Ãæ¹ñ¤Ø¤Î³Ë¹¶·â¤ò·èÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ì±´ÖÁ¥¤¬²¿ÀéÀÉÂ¸ºß¤·¤Æ¤â¡¢¼þÊÕ³¤°è¤Ë³Ë¤ò¤Ö¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤ÐÁ´ÌÇ¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¹Åç¡¦Ä¹ºê¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð»¦Ù¤¿Í¿ô¤ÏÂçÉý¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£¹Åç¡¦Ä¹ºê¤Ç20Ëü¿Í°Ê¾å¤ò»¦Ù¤¤·¤Æ¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÊ¿Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì±´ÖÁ¥2000ÀÉ¤ò³Ë¹¶·â¤·¤Æ¤âÕû¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊËÌÂ¼»á¡Ë
ÊÆ·³¡¢¶²¤ë¤Ù¤·¤À......¡£
2·î12Æü¡¢ÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤òÊ»¹ç¤·¤¿¾ì¹ç¡Ö¼¡¤ËÆüËÜ¤¬¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤¬²Æì¤«¤é´°àú¤ËÅ±Âà¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
ÈÓ¼Æ»á¤Ï¡Ö¤½¤Î»þ¤ÎÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¼¡Âè¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥È¥é¥ó¥×¤Ê¤é¤ÐÁý¶¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÅýÎÎ¤Ê¤éÅ±Âà¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÍ½Â¬¤¹¤ë¤¬¡¢ËÌÂ¼»á¤Ï¼ê¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡£
¡ÖÂæÏÑ¤¬´ÙÍî¤·¤Æ¤â°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢ÊÆ·³¤ÏÆüËÜ¤òËÉÇÈÄé¡¦³ÖÊÉ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²Æì¤«¤éÅ±Âà¤»¤º¤ËÆüËÜÂ¦¤Î´íµ¡´¶¤ò¤µ¤é¤ËÀú¤êÎ©¤Æ¡¢¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆüËÜ¤ËÇä¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
²Æì¤ÎÂÐ¶õËÉÈ÷¤òºÇÂç¸Â¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤Î»þ¤Ï¤¹¤°¤ËÊÆ·³¤¬Æ¨Ë´¤Ç¤¤ëÂÖÀª¤òËüÁ´¤Ë¸Ç¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥¢¥Õ¥¬¥ó¤Ç¤ÎÊÆ·³Æ¨Ë´¤Î»ö¼Â¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¾Íè¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊËÌÂ¼»á¡Ë
¤Þ¤µ¤ËÂæÏÑÍ»ö¤ÏÆüËÜÍ»ö¡£Â¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
写真：微博、MILITARNYI、衛星画像より