「めるる」こと俳優でモデルの生見愛瑠さん（23）が2026年2月28日、自身のインスタグラムを更新。ジャケットを羽織ったミニ丈コーデを披露した。「大きめの鞄が気になってます」生見さんは、「最近大きめの鞄気になってます、可愛」といい、青いジャケットとミニ丈のボトムスを合わせ、大きなブラウンのバッグを持ったコーデを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、濃い青のジャケットと水色のシャツ、ミニ丈のボトムス