大分県日田市の日田駅南広場で人気漫画「進撃の巨人」のリヴァイ兵士長像が建立から5周年を迎え、7日ファンによる恒例の清掃が行われました。 この銅像はクラウドファンディングの資金を元に2021年に造られました。7日は多くのファンが集まり1年間の汚れを丁寧に落としました。 参加した人「めっちゃ最高です兵長のことを拭けて幸せでした」「日田市のアイドルでいてくれて日田市がどんどん発展してくれるといい」 清掃に参加し