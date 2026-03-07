■高市内閣の支持率が減税政策に前向きで高止まりの傾向1日、JNNが発表した全国世論調査で、高市内閣の支持率が前回調査から1.9ポイント上がって、71.8%の高支持率を記録した。【こちらも】高市自民圧勝で現実味を帯びる食料品消費税ゼロ価格は本当に8%下がるのか?通常内閣支持率は発足時が高く、次第に下落する傾向が強いが、高市首相の人気が今のところ落ちる気配はない。予算の年度内成立にこだわりを見せるなど、実行