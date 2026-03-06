ドキュメンタリー番組『若い広場 オフコース』が、3月8日にCSホームドラマチャンネルにてCS初放送される。 参考：チャオ・ルースー×ウィリアム・チャン共演の中国ドラマ『私の完璧な結婚』日本初放送決定 本作は、1979年の「さよなら」の大ヒットでスターダムに駆け上がったバンド・オフコースに密着したドキュメンタリー。1982年にNHK教育テレビで放送された。小田和正