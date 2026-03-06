ドキュメンタリー番組『若い広場 オフコース』が、3月8日にCSホームドラマチャンネルにてCS初放送される。

本作は、1979年の「さよなら」の大ヒットでスターダムに駆け上がったバンド・オフコースに密着したドキュメンタリー。1982年にNHK教育テレビで放送された。小田和正、鈴木康博、松尾一彦、清水仁、大間ジローの5人体制で活動していた当時の彼らは、テレビ番組に一切出演しない方針をとっていたため、本作は非常に貴重な映像記録となっている。

1982年に行われた前人未到の日本武道館10日間連続公演に向けた活動や、アルバム『over』の制作現場に長期密着している。ストイックな曲作りの様子だけでなく、メンバーがオフの日に野球を楽しむ素顔なども収められている。インタビュアーは、『江夏の21球』などで知られるノンフィクション作家の山際淳司が務めた。

なお、CSホームドラマチャンネルでは、4月以降も小田和正の関連番組を放送。4月12日には映画『緑の街』と同作のメイキング『LIFE-SIZE KAZUMASA ODA 1997』、5月以降には『キャディ 青木功／小田和正～怒られて、励まされて、54ホール』、『情熱大陸 700回突破記念シリーズ 「井上真央が撮る小田和正」』の放送が予定されている。（文＝リアルサウンド編集部）