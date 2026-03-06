坂本真綾が、恒例となったチャリティー企画の詳細が解禁された。まず、2012年から継続している「期間限定チャリティー壁紙・待受」を、2026年も自身の誕生日である3月31日から4月30日まで発売する。また、2026年4月18日、19日に東京・有明アリーナで開催する＜30周年記念LIVE“M30〜Your Best〜”＞の会場で、2つのチャリティーグッズが登場する。ひとつは、2000年に開催された1stライブから継続されている「チャリティーポストカ