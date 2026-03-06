坂本真綾が、恒例となったチャリティー企画の詳細が解禁された。

まず、2012年から継続している「期間限定チャリティー壁紙・待受」を、2026年も自身の誕生日である3月31日から4月30日まで発売する。

また、2026年4月18日、19日に東京・有明アリーナで開催する＜30周年記念LIVE“M30〜Your Best〜”＞の会場で、2つのチャリティーグッズが登場する。

ひとつは、2000年に開催された1stライブから継続されている「チャリティーポストカード」で、今回は坂本真綾の撮りおろしビジュアルとグラフィックデザインの2枚組。さらに、30年のキャリアで初となるチャリティーCD「花は咲く」の発売が決定した。

各プロジェクト毎に売り上げ、もしくは収益金の全額を日本赤十字社に寄付する。

また、オフィシャルライターによる「花は咲く」レビューも公開。こちらも合わせてご一読いただきたい。

◆ ◆ ◆

◾️レビュー／上野三樹

ピアノのイントロが柔らかく繊細に、雪解けの春を思わせるような懐かしい情景を運んでくる。菅野よう子が生み落とした飾らない素直なメロディに、坂本真綾の優しくて透明感溢れる声がなめらかに乗った。「花は咲く」という多くの人の心の名曲に、新しい光がそっと灯ったような感覚がした。

東日本大震災から今年で15年。あの時、私たちは大自然の脅威に戸惑い、悲しみ、多くの命や街や思い出を奪われてしまったけれど。それでも「花は咲く」という、これもまた自然の摂理に希望と祈りを抱きながら日々を過ごしてきた。

宮城県仙台市出身の映画監督・岩井俊二が震災で亡くなった人たちの想いを想像しながら書いたという歌詞は、〈いつか生まれる君に〉という次世代への希望を託しながら〈わたしは何を残しただろう〉と問いかけている。

この歌を今、再び坂本真綾の歌唱によって耳にするとき、あなたは何を思うだろう。あの時に感じていたこと、そこから繋がっている今が、胸の内側から、じんわりと浮かび上がってくるような「花は咲く」に仕上がっている。

菅野よう子に導かれてのキャリアの始まり、そして坂本真綾が30周年を迎えた今もなお歌い続けているからこそ生まれた今回のコラボレーション。東日本大震災という出来事を忘れないように、そしてまた前を向いて歩き出せるように、淡い光を手のひらに持たせてくれるような「花は咲く」が届けられた。

私たちが生きているなかで花の種のように残していけるのは、何も目に見えるものだけではない。この曲が坂本真綾の30周年アニバーサリーライブの会場でチャリティーCDとして販売され、その売り上げから収益金の全額が日本赤十字社に寄付されることで、また新たな優しい循環となっていく。その先に咲く笑顔に想いを馳せて。

◆ ◆ ◆

◾️＜坂本真綾 30周年記念LIVE“M30〜Your Best〜”＞ 2026年4月18日（土）Route A〈北川勝利バンド〉 開場：16:00 開演：17:00

2026年4月19日（日）Route B〈河野 伸バンド〉 開場：16:00 開演：17:00

会場：東京・有明アリーナ

出演：坂本真綾

料金：\11,000（税込）

【FC IDS!&Mobile会員向け】 2daysチケット\21,000（税込） チケット先行受付中

・ローソンチケット：https://l-tike.com/maaya-m30/

・イープラス：https://eplus.jp/maaya-m30/

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/maaya-m30/

◾️30周年記念ベストアルバム『M30〜Your Best〜』

2025年10月22日（水）発売 初回限定盤 /（2CD+1BD) VTZL-261/￥6,600（税込）

通常盤 /（2CD）VTCL-60651〜2 /￥3,520（税込）

VOS盤/（2CD+1BD+30周年記念オリジナルTシャツ）VTZL-261＋FLDZＹ-20/￥9,900（税込） ▲初回限定盤 ▲通常盤 ◆収録内容

【Disc1】30周年記念企画「MAAYA’s BEST SONG〜あなたの一番好きな坂本真綾の曲を教えてください〜」TOP15

01.プラチナ 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 菅野よう子

02.tune the rainbow 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 菅野よう子

03.Be mine! 作詞 : 坂本真綾 作曲 : the band apart 編曲 : the band apart・江口 亮

ストリングス編曲 : 江口 亮・石塚 徹

04.約束はいらない 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 菅野よう子

05.光あれ 作詞 : 坂本真綾 作曲・編曲 : 菅野よう子

06.マメシバ 作詞 : 坂本真綾 作曲・編曲 : 菅野よう子

07.ループ 作詞 : h’s 作曲・編曲 : h-wonder

08.奇跡の海 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 菅野よう子

09.ヘミソフィア 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 菅野よう子

10.マジックナンバー 作詞 : 坂本真綾 作曲・編曲 : 北川勝利 ストリングス編曲 : 河野 伸

11.blind summer fish 作詞 : サカモトマーヤ 作曲 : カンノヨウコ 編曲 : hog

12.誓い 作詞・作曲 : 坂本真綾 編曲 : 河野 伸

13.ユッカ 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 菅野よう子

14.Remedy 作詞 : 坂本真綾 作曲・編曲 : solaya

15.これから 作詞・作曲・コーラス編曲：坂本真綾 編曲：河野伸 【Disc2】坂本真綾15人の音楽仲間が選んだMAAYA’s BEST SONG15曲

ボクらの歴史 selected by CLAMP (創作集団)

作詞：岩里祐穂 作曲・編曲：菅野よう子

走る selected by 臼杵成晃 (「音楽ナタリー」編集長)

作詞：岩里祐穂 作曲・編曲：菅野よう子

eternal return selected by 上野三樹(音楽ライター)

作詞：坂本真綾 作曲・編曲：末光 篤

Get No Satisfaction! selected by 北川勝利 (ROUND TABLE)

作詞：坂本真綾 作曲：北川勝利 編曲：河野 伸

coming up selected by 原 昌和 (the band apart)

作詞：坂本真綾 作曲・編曲：原 昌和

birds selected by 菅野よう子 (作編曲家 / 音楽プロデューサー)

作詞 : サカモトマーヤ 作曲 : カンノヨウコ 編曲 : hog

DIVE selected by h-wonder (作編曲家 / 音楽プロデューサー)

作詞：岩里祐穂 作曲・編曲：菅野よう子

紅茶 selected by 花澤香菜 (声優・歌手)

作詞：坂本真綾 作曲・編曲：菅野よう子

ユーランゴブレット selected by 谷脇浩一 (bayfm「ビタミンM」ディレクター)

作詞・作曲・編曲：川谷絵音 ストリングス編曲：徳澤青弦 コーラス編曲：えつこ

色彩 selected by 奈須きのこ (小説家・シナリオライター)

作詞：坂本真綾 作曲・編曲：la la larks ストリングス編曲：江口 亮・石塚 徹

サンシャイン selected by 高橋 修 (「ミュージックマガジン」制作部)

作詞・作曲・コーラス編曲：坂本真綾 編曲：渡辺善太郎

トピア selected by 河野 伸 (作編曲家 / 音楽プロデューサー)

作詞：坂本真綾 作曲：矢吹香那 編曲：河野 伸

おかえりなさい selected by 金光裕史 (「音楽と人」編集長)

作詞：坂本真綾 作曲：松任谷由実 編曲：森 俊之

シンガーソングライター selected by のっち(Perfume)

作詞・作曲：坂本真綾 編曲：河野 伸 コーラス編曲：坂本真綾・河野 伸

猫背 selected by 岩里祐穂 (作詞家)

作詞：岩里祐穂 作曲・編曲：菅野よう子 ▼購入

初回限定盤：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VTZL-261.html

通常盤：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VTCL-60651.html

VOS盤：https://victor-store.jp/item/104150 ◆購入特典

10月22日発売の坂本真綾30周年記念ベストアルバム「M30〜Your Best〜」チェーン別オリジナル特典が決定！下記対象ショップ・オンラインストアにて、対象商品をご予約・ご購入いただきました方に先着で、特典をプレゼントいたします！

・アニメイト 全国各店 / アニメイト通販：A4クリアファイル

・ゲーマーズ 全国各店 / ゲーマーズオンライン：アクリルキーホルダー

・タワーレコード 全国各店 / タワーレコードオンライン：ポストカード

・HMV 全国各店 / HMV&BOOKS online：缶バッジ

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天ブックス：クリアポーチ（縦180×横240mm）

・セブンネットショッピング：アクリルカラビナ型 ◆共通特典「ピンバッジ」

・ヨドバシカメラ / ヨドバシ.com（一部店舗を除く）

・Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む)

・ソフマップ・アニメガ

・ビクターオンラインストア ※特典内容・デザインの詳細は後日発表いたします。

※Amazon.co.jp、楽天ブックスでは、特典つき商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典つき商品をお買い求め下さい。

※特典の数には限りがございます。お早目にご予約下さい。

※一部お取扱いの無い店舗等もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせ下さい。

※特典対象店舗は順次追加となることがございます。

※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。