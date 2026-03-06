国土交通省は、建物を造る際に家主が提出する申請書などについて、自治体が保管する制度を2028年度に廃止する方針だ。 一連の手続きのデジタルトランスフォーメーション（DX）を進め、これまで家主に紙での提出を求めていた書類を27年4月までに全て電子化。新たな書類が増えないようにして、自治体の負担を軽減する。過去の保管書類も並行してデータ化を議論する。 全ての建物は、設計段階で建築確認