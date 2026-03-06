ハワイ発のカジュアルレストラン「Eggs ‘n Things（エッグスンシングス）」から、メニュー表には載っていない特別なスイーツが登場！クリーミーで芳醇な「ヌテラ®」を贅沢に使用した「ヘーゼルナッツチョコレートクレープ with ヌテラ®」が、期間限定で登場しています。店舗でスタッフに直接オーダーして楽しむ、知る人ぞ知るご褒美クレープを紹介します。 Eggs ‘n Things「ヘーゼルナッツチョコレートクレープ w