ハワイ発のカジュアルレストラン「Eggs ‘n Things（エッグスンシングス）」から、メニュー表には載っていない特別なスイーツが登場！

クリーミーで芳醇な「ヌテラ®」を贅沢に使用した「ヘーゼルナッツチョコレートクレープ with ヌテラ®」が、期間限定で登場しています。

店舗でスタッフに直接オーダーして楽しむ、知る人ぞ知るご褒美クレープを紹介します。

Eggs ‘n Things「ヘーゼルナッツチョコレートクレープ with ヌテラ®」

価格： 2,100円（税込2,310円）

販売期間： 2026年2月5日（木）〜 無くなり次第終了

テイクアウト： 不可

販売店舗（一部を除く国内店舗）：原宿店、湘南江の島店、神戸ハーバーランド店、京都四条店、お台場店、銀座店、名古屋PARCO店、さいたま新都心店、ららぽーとEXPOCITY店、ららぽーとTOKYO-BAY店、ららぽーと立川立飛店、ラゾーナ川崎店、仙台店、ジャズドリーム長島店、横浜みなとみらい店、エミフルMASAKI店、三井アウトレットパーク木更津店、mozoワンダーシティ店、横浜マリンタワー店、ふかや花園プレミアム・アウトレット店、ららぽーと堺店、三井アウトレットパーク滋賀竜王店、SHIMINT HIROSHIMA店、たまプラーザテラス店、三井アウトレットパークマリンピア神戸店、うめきたグリーンプレイス店、長崎スタジアムシティ店、神戸三田プレミアム・アウトレット店、鳥栖プレミアム・アウトレット店

注文方法： 本商品はメニュー表への掲載がございません。スタッフまで直接ご注文ください。

Eggs ‘n Thingsで人気を集める、もちっとした食感のクレープ。

今回登場するのは、クリーミーで芳醇な味わいが特徴のココア入りヘーゼルナッツスプレッド「ヌテラ®」を使用した、チョコレート好きにはたまらない一品です。

クレープの中にはたっぷりのチョコレートクリームがぎっしりと詰まっており、一口食べるごとに濃厚なカカオとヘーゼルナッツの味わいが溢れ出します。

もちもちの生地となめらかなチョコレートが織りなすハーモニーは、まさに公式が謳う通りの”背徳感溢れる”美味しさです。

そしてこのメニューの最大の魅力は、「メニュー表に掲載されていない」というシークレットな仕様！

お店に足を運び、スタッフに直接オーダーした方だけが味わえる特別感は、カフェタイムをさらにワクワクさせてくれます。

自分だけが知っている秘密のスイーツを頼むような、ちょっと大人で贅沢な体験が楽しめる限定クレープです。

メニュー表にはない、知る人ぞ知る特別なチョコレートクレープ。

Eggs ‘n Things（エッグスンシングス）の「ヘーゼルナッツチョコレートクレープ with ヌテラ®」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】知る人ぞ知る限定"裏メニュー"！Eggs 'n Things「ヘーゼルナッツチョコレートクレープ with ヌテラ®」 appeared first on Dtimes.