アメリカ発祥のシーフードレストラン「レッドロブスター」にて、年間フェアメニュー「Seaside Resort（シーサイドリゾート）」の第1弾を開催。記念すべき初回は「地中海」をテーマに、沿岸諸国の中でもイタリア・スペイン・ギリシャに注目し、現地の食材や調理法を用いて海辺のリゾートを想起させるような非日常感を楽しめるメニューが用意されます☆ レッドロブスター「Seaside Resort 第1弾 地中海編」 販売期間