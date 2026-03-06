アメリカ発祥のシーフードレストラン「レッドロブスター」にて、年間フェアメニュー「Seaside Resort（シーサイドリゾート）」の第1弾を開催。

記念すべき初回は「地中海」をテーマに、沿岸諸国の中でもイタリア・スペイン・ギリシャに注目し、現地の食材や調理法を用いて海辺のリゾートを想起させるような非日常感を楽しめるメニューが用意されます☆

レッドロブスター「Seaside Resort 第1弾 地中海編」

販売期間：2026年3月10日(火)〜5月中旬予定

※在庫に限りがあるため、なくなり次第終了となります

販売店舗：レッドロブスター18店舗（ハウステンボス店・沖縄北谷店は除く）

レッドロブスターてに、まるで海辺のリゾートにいるかのような心地良さを感じていただける「シーサイド感」「海外リゾート感」をテーマに展開するフェアメニュー「Seaside Resort」フェアを展開。

レッドロブスターがゲストに届けたいのは、まるで“海辺のリゾートでゆったりと特別な時間を過ごす”時間体験そのものです。

それぞれのフェアでは、現地の食材を使い海辺のリゾートを想起させるようなメニューをラインナップ。

ピックアップするリゾート地は季節に応じて変更していき、全4回の展開が予定されています。

記念すべき第1弾は「地中海」

沿岸諸国の中でもイタリア・スペイン・ギリシャに注目し、現地の食材や調理法を用いて海辺のリゾートを想起させるような非日常感を楽しめるメニューが用意されます。

今回のフェアでは全5品の新メニューが登場。

イタリアからは本場プーリア州のチーズブランド「ジョイエッラ」のブッラータを使ったサラダやたっぷり太陽を浴びて育ったブラッドオレンジドリンクが提供されます。

ギリシャからは伝統的なアペタイザー、スペインからはイカ墨を使った定番メニューや現地で長く愛され続けるビールなど、地中海を代表するにふさわしいメニューがラインナップ☆

イタリア産ブッラータのサラダ〜生ハムとトリュフオイル仕立て〜

価格：2,189円（税込）

ブッラータの本場プーリア州産のチーズを使用した「イタリア産ブッラータのサラダ〜生ハムとトリュフオイル仕立て〜」

とろ〜りクリーミーなブッラータに生ハムと色鮮やかなフルーツを添えています。

イタリア産トリュフオイルで仕上げた海辺のリゾートならではの一皿です。

イタリア プーリア州

イタリア人が選ぶ国内旅行先NO.1のプーリア州。

半島の“かかと”に位置し、透き通るアドリア海と白い街並みが広がる、美食でも名高い地域です。

ギリシャ産フェタチーズ 海老とトマトのグリル〜ガリデス・サガナキ〜

価格：1,859円（税込）

ギリシャで長く愛され続ける伝統的なメニューである「ギリシャ産フェタチーズ 海老とトマトのグリル〜ガリデス・サガナキ〜」

プリプリの海老をにんにくが効いたトマトソースで焼き上げてあります。

羊やヤギのフレッシュミルクから作られるフェタチーズと一緒に味わえるメニューです。

ギリシャ クレタ島

ギリシャ最大の海老の産地としても有名なギリシャ クレタ島。

温暖な気候と豊かな自然、古代遺跡と地中海の恵みが共存する人気のリゾート地です。

スペイン産イカスミで仕上げた墨煮ショートパスタ〜アイオリソース仕立て〜

価格：1,859円（税込）

スペイン定番メニューの「イカの墨煮」をアレンジ「スペイン産イカスミで仕上げた墨煮ショートパスタ〜アイオリソース仕立て〜」

濃厚イカ墨にトマトの酸味を効かせ、ショートパスタと合わせています。

スペイン料理に欠かせないアイオリソースで味変も楽しめるメニューです。

スペイン バルセロナ

地中海沿岸に面した港町として知られるスペイン バルセロナ。

歴史的建造物が彩る街並みをはじめ魅力的な観光スポットが多く、異文化交流により独自の食文化を持つ地域です。

ノンアルコール：アランチャロッサ／アルコール：アルハンブラ エスペシャル

ドリンクメニューは、全2種がラインナップ。

ノンアルコールは「アランチャロッサ」、アルコールメニューとして「アルハンブラ エスペシャル」が提供されます。

ノンアルコール：アランチャロッサ

価格：825円（税込）

シチリア産ブラッドオレンジを使用したノンアルコールドリンク「アランチャロッサ」

伝統的なレシピで作られたフルーティーな香りと味わいが楽しめる炭酸ドリンクです。

イタリア シチリア州

地中海最大の島イタリア シチリア州。

青い海と雄大な自然、異文化が交わりあい育まれた独自の食文化があり「南イタリアの楽園」とも呼ばれています。

アルコール：アルハンブラ エスペシャル

価格：935円（税込）

「アルハンブラ エスペシャル」は、現地でも長く愛され続けるプレミアムラガービール。

マイルドな苦みとコクで非常にバランスが良く、フルーティーで滑らかな味わいを楽しめます。

スペイン アンダルシア

地中海と大西洋に面したスペイン アンダルシア。

白い街並みと情熱的な文化、 陽光あふれる風景が広がる南スペイン屈指のリゾート地です。

まるで海辺のリゾートにいるかのような心地良さを感じていただける「シーサイド感」「海外リゾート感」をテーマに展開するフェアメニュー。

レッドロブスターにて2026年3月10日より提供が開始される「Seaside Resort 第1弾 地中海編」の紹介でした☆

