WBCが東京ドームで開幕野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕した。1次ラウンド・プールCでオーストラリアが台湾に3-0で白星発進。中継したNetflixで紹介された6歳の少女が視聴者の注目を集めた。それは豪州代表主将ティム・ケネリー外野手の愛娘フローレンスちゃん。前回大会、客席から「レッツゴー・ダディ！」「レッツゴー・ジョージ！」と大きな声で、父や父のチームメートを応援した