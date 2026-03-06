WBCが東京ドームで開幕

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕した。1次ラウンド・プールCでオーストラリアが台湾に3-0で白星発進。中継したNetflixで紹介された6歳の少女が視聴者の注目を集めた。

それは豪州代表主将ティム・ケネリー外野手の愛娘フローレンスちゃん。

前回大会、客席から「レッツゴー・ダディ！」「レッツゴー・ジョージ！」と大きな声で、父や父のチームメートを応援したことが大きな話題に。当時3歳だったが、6歳になった今大会も父の応援のために東京ドームに駆け付けた。

ずいぶんと幼かった印象だが、3年経ち、目鼻立ちもくっきりして成長した印象だ。試合を中継したNetflixでも豪州のユニホームを着て観戦する姿が紹介され、視聴したファンからもX上でさまざまな声が寄せられた。

「ケネリーの娘ってアレか」「ケネリー娘おるやん！！！！！」「ケネリーの娘さんかわいいね」「3年前のレッツゴーオージーガールが大きくなって…」「レッツゴージョージの女の子がおうえんにレッツゴージョージの女の子！」「レッツゴージョージの子だ」「ケネリーの娘さんの成長エモ！そして可愛すぎるだろ」など、時の流れとともに成長を実感した声が目立った。

この日、父は2打数無安打だったが、豪州はプレミア12王者・台湾を破る好発進。日本との対戦でもフローレンスちゃんの存在が注目を集めるかもしれない。



