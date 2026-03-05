愛知県競馬組合は3月5日、第24回名古屋競馬（2月23日、25日〜27日、3月2日開催）において、名古屋競馬1開催の売得金額レコードを更新したと発表した。今回の開催における売得金額は62億1742万600円を記録。従来の最高記録だった59億2721万200円（令和6年12月18日〜24日開催）を上回り、名古屋競馬の1開催における過去最高売上となった。 名古屋競馬2025年度表彰発表…ケイズレーヴら6頭が受賞、角田輝也師は151勝で2冠ネット投