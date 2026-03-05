2025年に「薄型化」という回答を得て大ヒットしたGalaxy Z Fold7。その熱狂を受け、2026年はついに3つ折りモデル「TriFold」が市場を席巻する。10インチの大画面をポケットに忍ばせる、ガジェット史の転換点を西田宗千佳氏が解説する。 【私がセレクトしました】ジャーナリスト・西田宗千佳さんPC・AV・家電ほか「電気かデータが流れるもの全般」を得意とする。本誌で「週刊GetNavi」を好評連載中。 サムスンからついに3つ折