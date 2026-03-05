ついに2026年3月5日に開幕した、「WORLD BASEBALL CLASSIC 2026（WBC）」。今大会を視聴するにはNetflixの加入が絶対条件、と認識している人も多いはず。いまSNSでは、日本戦を無料で体感できる方法として、ニッポン放送のラジオ生中継に注目が集まっています。日本戦全試合を生中継ニッポン放送（FM93.0・AM1242）をキーステーションとする計30のラジオ局は、3月6日から「ショウアップナイタースペシャル 2026 WORLD BASEBALL CLA