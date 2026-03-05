WBC日本戦、無課金で聴ける″ラジオ実況生中継″に注目集まる。「テレビ救済で来たか」「助かる」

ついに2026年3月5日に開幕した、「WORLD BASEBALL CLASSIC 2026（WBC）」。

今大会を視聴するにはNetflixの加入が絶対条件、と認識している人も多いはず。

いまSNSでは、日本戦を無料で体感できる方法として、ニッポン放送のラジオ生中継に注目が集まっています。

日本戦全試合を生中継

ニッポン放送（FM93.0・AM1242）をキーステーションとする計30のラジオ局は、3月6日から「ショウアップナイタースペシャル 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」の放送を開始します。

3月6日の日本対チャイニーズ・タイペイ戦を皮切りに、WBC日本戦の全試合を実況生中継します。

日本代表がPOOL C（東京プール）を突破した場合、3月15日から始まる準々決勝や決勝も、生中継で放送する予定です。

この知らせには、大会を楽しみにしている野球ファンからラジオ好きまで、多くの人々が歓喜。

Xを見てみると、

「テレビ救済で来たか」

「コレは助かる！！」

「今回のWBCはラジオ一択」

「ラジコで無料で聴けるなぁ」

「テレビ中継が無くてもどうにかなりそう」

などの声が寄せられています。

試合ごとに放送開始時間や放送局数が異なるので、詳しくは公式サイトをチェックしてみて。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）