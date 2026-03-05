野球の世界一を決める「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」が5日に東京ドームで開幕し、1次ラウンド・プールCでオーストラリアはチャイニーズ・タイペイと対戦。3－0で勝利し、初戦を白星で飾った。2024年のプレミア12を制するなど前評判の高かったチャイニーズ・タイペイを下したオーストラリアの戦いぶりに、MLB公式サイトも賛辞を寄せている。 ■強豪