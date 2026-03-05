木村文乃、冷蔵庫整理で作った手料理に絶賛の声「クオリティすごい」「愛情たっぷり」
女優の木村文乃が3月4日、自身のInstagramを更新。冷蔵庫の残り物で作ったという手料理を公開し、そのクオリティの高さが話題となっている。
木村は「少し前お出かけ前の冷蔵庫整理ごはん」とつづり、食卓の写真を投稿。「キャベツナスお豆腐の麻婆風」「青梗菜と胡瓜のナムル風」「トマト切っただけ」「めかぶ」「サツマイモと玉ねぎのおみそ汁」といった、彩り豊かな5品のメニューを紹介した。
また「冷蔵庫に残ってたの全部使ったら相変わらずの盛り盛りに」と明かし、ボリューム満点の料理が並ぶ様子を伝えている。この日の食事は夫のためのもので、「ダイエット開始につき炭水化物はナシでとのリクエストだったから結果的にこの量で丁度良かったと」と、夫を気遣う一面も覗かせた。
木村は日頃から「#ふみ飯」のハッシュタグで手料理を投稿しており、その腕前はファンにも広く知られている。
この投稿にはファンから多くの反響が寄せられた。「冷蔵庫整理でこのクオリティすごい」「愛情たっぷり」「ボリューム満点なのに健康的で美味しそう」といった称賛の声が上がっている。
さらに「麻婆風、食欲そそられるルックスです」「ふみ飯で私もダイエットしたい…」など、その見事な料理の腕前に感嘆するコメントが集まっている。