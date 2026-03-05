消費者物価指数（CPI）（速報値）（2月）16:00 結果0.6% 予想0.6%前回0.1%（前月比) 結果0.5% 予想0.5%前回0.5%（前年比) 結果0.6% 予想0.6%前回0.3%（除く住宅ローン・前月比) 結果1.7% 予想1.8%前回2.0%（除く住宅ローン・前年比)