【モデルプレス＝2026/03/05】俳優の脇知弘が3月3日、自身のInstagramを更新。ダイエット中の姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】「ごくせん」クマ役・45歳俳優「めちゃくちゃ痩せてる」10kg減量後のタンクトップ姿◆脇知弘、10キロ減量を報告脇は「自分から言いますが⋯ダイエット中です笑」とつづり、写真を投稿。それまでのぽっちゃりしたイメージとは違う、筋肉質の腕が目立つ黒いタンクトップ姿で、にっこりと笑