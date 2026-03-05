「ごくせん」俳優・脇知弘、ダイエットで10kg減量 近影ショットに驚きの声「顔がほっそりしてる」「スッキリされましたね」
【モデルプレス＝2026/03/05】俳優の脇知弘が3月3日、自身のInstagramを更新。ダイエット中の姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「ごくせん」クマ役・45歳俳優「めちゃくちゃ痩せてる」10kg減量後のタンクトップ姿
脇は「自分から言いますが⋯ダイエット中です笑」とつづり、写真を投稿。それまでのぽっちゃりしたイメージとは違う、筋肉質の腕が目立つ黒いタンクトップ姿で、にっこりと笑う姿を披露している。さらに体重計の写真も併せて公開し「103キロから93キロまで落としましたが ほとんど誰にも気づかれません」と泣き笑いの絵文字を付け、ダイエットしても周囲に気づいてもらえない切なさを明かした。
この投稿に「10キロはすごい」「減量わかりますよ」「顔がほっそりしててびっくり」「スッキリされましたね」「めちゃくちゃ痩せてる」「筋肉質になってる」などと注目が集まっている。
脇は女優・仲間由紀恵が主演を演じた人気ドラマシリーズ「ごくせん」（日本テレビ系）のクマこと熊井輝夫役で人気を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ごくせん」クマ役・45歳俳優「めちゃくちゃ痩せてる」10kg減量後のタンクトップ姿
◆脇知弘、10キロ減量を報告
脇は「自分から言いますが⋯ダイエット中です笑」とつづり、写真を投稿。それまでのぽっちゃりしたイメージとは違う、筋肉質の腕が目立つ黒いタンクトップ姿で、にっこりと笑う姿を披露している。さらに体重計の写真も併せて公開し「103キロから93キロまで落としましたが ほとんど誰にも気づかれません」と泣き笑いの絵文字を付け、ダイエットしても周囲に気づいてもらえない切なさを明かした。
◆脇知弘の減量に反響
この投稿に「10キロはすごい」「減量わかりますよ」「顔がほっそりしててびっくり」「スッキリされましたね」「めちゃくちゃ痩せてる」「筋肉質になってる」などと注目が集まっている。
脇は女優・仲間由紀恵が主演を演じた人気ドラマシリーズ「ごくせん」（日本テレビ系）のクマこと熊井輝夫役で人気を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】