【モデルプレス＝2026/03/05】映像配信サービス・Leminoにて、人気作品が無料で配信される。【写真】乃木坂46、透明感際立つドレス姿で登場◆Lemino、人気作品を無料配信「Lemino 春の無料大開放祭！」として、オリジナル坂道番組「乃木坂、逃避行。」や人気韓流ドラマ「私のIDはカンナム美人」、人気アニメなどを無料で配信している。◆「乃木坂、逃避行。」・無料配信期間：〜3月31日・話数：SEASON1〜3／前後編の前編のみ無料配