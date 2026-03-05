Lemino、人気作品を無料配信「乃木坂、逃避行。」「私のIDはカンナム美人」など
【モデルプレス＝2026/03/05】映像配信サービス・Leminoにて、人気作品が無料で配信される。
「Lemino 春の無料大開放祭！」として、オリジナル坂道番組「乃木坂、逃避行。」や人気韓流ドラマ「私のIDはカンナム美人」、人気アニメなどを無料で配信している。
・無料配信期間：〜3月31日
・話数：SEASON1〜3／前後編の前編のみ無料配信
＜あらすじ＞
乃木坂46のメンバーが、多忙な日常を離れ、ひとときの逃避行。とある組み合わせのメンバー2人が「今どうしても行きたい場所」を選び、自分たちで1泊2日の旅をプランニング。2人きりの旅を通してメンバーの素顔や2人の関係性を観察するドキュメントバラエティ。
・無料配信期間：〜2026年3月31日
・話数：全24話
＜あらすじ＞
幼い頃から容姿のことでいじめを受けていたミレは、せめて普通の人のように生きたいと大学入学を機に美容整形を決意。生まれ変わった姿で大学の化学科に入学するが、中学の同級生だったギョンソクと再会してしまう。周囲に昔の顔が知られるのを恐れたミレは、ギョンソクに秘密にしてほしいと頼む。一方、ギョンソクは友人ユジンのバーを手伝いに行くが、そこでかつて自分を捨てた母親ヘソンとミレが一緒にいるところに出くわす。ミレのおかげで両親が離婚した本当の理由を知り、ヘソンとの誤解が解けたギョンソク。そして、これをきっかけにミレとギョンソクの距離は急接近！そんな中、ミレの家の近くに化学科の助手ウヨンが引っ越してくる。ミレに好意を寄せるウヨンに、ライバル心を燃やすギョンソクだが…。
