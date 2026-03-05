セガ フェイブから「名探偵コナン」の新作グッズとして、きらめくホログラム缶バッジ第1弾が登場。全8種のラインナップで、コレクションしたり、一緒にお出かけしたりを楽しめる「名探偵コナン ビジュアルホログラム缶バッジ Vol.1」が発売されます！ セガ フェイブ「名探偵コナン ビジュアルホログラム缶バッジ Vol.1」  販売予定時期 ：2026年8月価格：1個 605円(税込)／1BOX 4,840円 (税込)サイズ：全長約5.6cm