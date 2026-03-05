セガ フェイブから「名探偵コナン」の新作グッズとして、きらめくホログラム缶バッジ第1弾が登場。

全8種のラインナップで、コレクションしたり、一緒にお出かけしたりを楽しめる「名探偵コナン ビジュアルホログラム缶バッジ Vol.1」が発売されます！

セガ フェイブ「名探偵コナン ビジュアルホログラム缶バッジ Vol.1」

販売予定時期 ：2026年8月

価格：1個 605円(税込)／1BOX 4,840円 (税込)

サイズ：全長約5.6cm

種類：全8種（江戸川コナン／毛利蘭／服部平次／世良真純／安室透／灰原哀／赤井秀一／怪盗キッド）

主な取扱店：アニメ・ホビー系関連ショップ他にて3月12日より予約受付開始

※各販売サイトでの予約開始に時間がかかる場合があります

おなじみのキャラクターたちがきらめく、ホログラム缶バッジの第1弾が販売されます☆

ラインナップは「江戸川コナン」「毛利蘭」「服部平次」「世良真純」「安室透」「灰原哀」「赤井秀一」「怪盗キッド」の全8種。

缶バッジには光の当たり方や見る角度により、立体的にキラキラ輝くホログラム加工が施されています。

ホログラムの輝きで、キャラクターの魅力がよりいっそう引き立てる仕上がりです！

お気に入りのキャラクターを選んで楽しむのはもちろん、コレクションして並べたり、普段使いのグッズに付けて一緒にお出かけしたり、さまざまな楽しみ方ができます。

角度で輝き方が変わる、ホログラム仕様の缶バッジ第1弾。

セガ フェイブの「名探偵コナン ビジュアルホログラム缶バッジ Vol.1」は、2026年8月発売予定です！

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

