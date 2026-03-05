「居酒屋メニューのカニが思ったよりカニだった」――そんなポストがX上に投稿され、話題になっている。【52.7万表示、3.7万いいね】話題の?カニの唐揚げ?ビジュアル衝撃的思ったよりカニだった、カニとは。一体、どんなカニなのか。か、カニだ。あまりにも、カニすぎる......。Xユーザーの「たびぼっち車中泊＆キャンパー」（＠bOTCHMEN1986）さんが2026年2月19日に投披露したのは、居酒屋で提供されたというカニの唐揚げ。しっ