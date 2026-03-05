¡Ö¤³¤ï¤¤¡×¡Öº£¤Ë¤âÆ°¤¤½¤¦¡×¡¡Ê¡°æ¤Îµï¼ò²°¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¡Ö¥«¥Ë¤ÎÅâÍÈ¤²¡×¤Ë3.7Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯
¡Öµï¼ò²°¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥«¥Ë¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤ê¥«¥Ë¤À¤Ã¤¿¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú52.7ËüÉ½¼¨¡¢3.7Ëü¤¤¤¤¤Í¡ÛÏÃÂê¤Îà¥«¥Ë¤ÎÅâÍÈ¤²á¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¡¾×·âÅª
»×¤Ã¤¿¤è¤ê¥«¥Ë¤À¤Ã¤¿¡¢¥«¥Ë¤È¤Ï¡£°ìÂÎ¡¢¤É¤ó¤Ê¥«¥Ë¤Ê¤Î¤«¡£
¤«¡¢¥«¥Ë¤À¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¡¢¥«¥Ë¤¹¤®¤ë......¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¤¿¤Ó¤Ü¤Ã¤Á¼ÖÃæÇñ¡õ¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡×¡Ê¡÷bOTCHMEN1986¡Ë¤µ¤ó¤¬2026Ç¯2·î19Æü¤ËÅêÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µï¼ò²°¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥«¥Ë¤ÎÅâÍÈ¤²¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÏÌÌ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤Ï¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÊâ¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦
¡Ö¿åÄì¤Ç¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÀ¸¤¤Æ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¤¿¤Ó¤Ü¤Ã¤Á¤µ¤ó¡Ë
"À¸¤Êª´¶"¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡ª¡©
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï3Ëü7000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Öº£¤Ë¤âÆ°¤¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö³¹¤´¤ÈÅ·¤×¤éÌý¤Ë¤Î¤ß¤³¤Þ¤ì¤¿°äÀ×¤Î¤è¤¦¤À¡×
¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¤È¤³¤½¤Î¤Þ¤Þ»þ´Ö»ß¤á¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤³¤ï¤¤¡×
¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦¡¢¡Ø¤·¤Ã¤«¤êË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡Ù´¶¤¬¤Ê¤¤¤È¿©¤Ù¤Å¤é¤¤...¡×
¡ÖÀ¹¤êÊý¤âÀäÌ¯¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¥«¥Ë¤µ¤ó¤·¤ó¤¸¤ã¤¦¤ÈµÓ¤®¤å¤Ã¤ÈÊÄ¤¸¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¹¤²¤ÆÃúÇ«¤ËÍÈ¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¢¼Â¤Ë¤¤¤¤»Å»ö¤Ç¤¹¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤¿¤Ó¤Ü¤Ã¤Á¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥«¥Ë¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¡°æ¤Ë¤¢¤ë°Â¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤ªÅ¹¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿åÁå¤«¤é½Ð¤·¤ÆÍÈ¤²¤ëÄ¶¿·Á¯¤Ê°ïÉÊ¤Ç¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Ê¤ó¤È600±ß¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤À¡£
¤½¤·¤Æ¥«¥Ë¤¿¤Á¤ÏÂ¤Þ¤Ç¥µ¥¯¥µ¥¯¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¤Æ¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤Ç¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
"À¸Ì¿ÎÏ"¤ò¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È´¶¤¸¤ëÅâÍÈ¤²¤¬¡¢Î¹¤ÎÈè¤ì¤â¿á¤Èô¤Ð¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë