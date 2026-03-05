ウーバーイーツの配達員アプリで見られる配達履歴から、これまでの報酬の変遷を調べてみました連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長のチャリンコ爆走配達日誌】第140回ウーバーイーツの日本上陸直後から配達員としても活動するライター・渡辺雅史が、チャリンコを漕ぎまくって足で稼いだ、配達にまつわるリアルな体験談を綴ります！＊＊＊【画像】直近の配達履歴ウーバーイーツの配達員アプリには、過去の配