

ウーバーイーツの配達員アプリで見られる配達履歴から、これまでの報酬の変遷を調べてみました





連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長のチャリンコ爆走配達日誌】第140回

ウーバーイーツの日本上陸直後から配達員としても活動するライター・渡辺雅史が、チャリンコを漕ぎまくって足で稼いだ、配達にまつわるリアルな体験談を綴ります！

＊ ＊ ＊

【画像】直近の配達履歴

ウーバーイーツの配達員アプリには、過去の配達履歴を確認できる機能があります。



直近の配達履歴





直近の配達に関しては店の場所や配達先、注文を受けた時間、配達に要した時間、報酬が表示されます。



過去の配達履歴





それより古いものは注文を受けた時間、完了した時間と報酬を見ることができます。

ただ、この機能は「配達員が注文を受けた時間」と「注文者が注文を出した時間」が混同したり、午前午後の表記が間違っているバグもあるので正確な数字とは言えません。とはいえ、ざっくりとした配達時間や報酬、時給計算でどのくらい稼げているのかをつかむことができます。

そこで今回は、私の配達履歴を使って、これまでの報酬の変遷を調べてみました。

配達履歴をすぐに確認できるのは2019年1月以降の記録。私は18年1月から配達を始めたのですが、運営に問い合わせたところ「18年のデータを開示するのは時間がかかる」と連絡があって以降、3週間以上も音沙汰がないので、19年1月以降のデータを振り返ります。

まずは平均時給から。19年以降の年別の時給換算額は以下のとおりです。

●2019年 1150.93円

●2020年 1453.83円

●2021年 1348.16円

●2022年 1284.20円

●2023年 1279.04円

●2024年 1414.98円

●2025年 1827.70円

私が主に配達しているのは東京の都心部エリアですが、東京都の最低賃金の時給は以下のとおりです。

●2019年 1013円

●2020年 1013円

●2021年 1041円

●2022年 1072円

●2023年 1113円

●2024年 1163円

●2025年 1226円

単純に金額だけを比較すると、私の稼ぎは東京都の最低賃金よりは高い水準であることがわかりました。ただ私の場合、平日の14時から17時など、注文数が少なく効率よく稼げない時間はほとんど配達を行なわず、年末年始やゴールデンウイークなどの稼げる時間帯を中心に配達しています。それを考慮すると「アルバイトと同じかな」という感じです。

25年に入ると時給換算の金額が400円以上も上がりましたが、これは同年から参入したロケットナウの影響が大きいと思います。

また、ウーバーイーツには配達の目標回数を達成したり、雨の日などの環境が厳しい日に配達をするともらえるクエストと呼ばれる特別報酬があるのですが、この特別報酬が収入の何パーセントを占めるのか、その数字も算出してみました。

●2019年 18.69%

●2020年 20.16%

●2021年 19.84%

●2022年 21.65%

●2023年 19.49%

●2024年 11.99%

●2025年 21.41%

平均20%程度で推移していましたが、24年は前年よりクエストの割合が減ったにもかかわらず平均時給が上がりました。ノルマを達成しなければ特別報酬をもらえないというクエストの性質を考えると、特別報酬獲得のために拘束されることが少ない上、平均時給がアップした24年の環境は配達員にとってはいい条件。ですが、現在は配達員がロケットナウに流れないよう、特別報酬の割合を増やしているのでしょう。

さらに前述した通り、私は年末年始に特に力を入れて配達をしていますが、各年の年末年始のデータを比較すると、こんな感じとなりました。

●2019-2020 時給1257.39円 特別報酬率20.00%

●2020-2021 時給1326.74円 特別報酬率13.73%

●2021-2022 時給1235.83円 特別報酬率22.37%

●2022-2023 時給1340.58円 特別報酬率16.99%

●2023-2024 時給1308.27円 特別報酬率15.08%

●2024-2025 時給1521.24円 特別報酬率13.48%

●2025-2026 時給1917.86円 特別報酬率22.28%

物価上昇、手取り据え置きの時代に、しっかりと時給換算額が増えているのはありがたいですが、昨シーズンの年末年始より、今シーズンの特別報酬率が上がっているのが気になりました。もしクエストを達成できず、特別報酬が得られなかった場合の時給は1490.56円。稼ぎ時の年末年始でこの時給なら、他のバイト先も検討しようかなという数字だと思います。

今後、報酬体系がどのように変化するかはわかりませんが、今回の調査で見えた、ロケットナウが要因と思われる時給換算額の上昇とクエスト獲得で得られる特別報酬額の割合の増加を考えると、ウーバーで稼ぎたい場合はスキマ時間に働こうと思わず、ウーバーだけでガッツリ配達してクエストの特別報酬を獲得することが必須と言えるでしょう。

文／渡辺雅史 イラスト／土屋俊明